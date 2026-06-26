Die Niederlande haben bei der Fußball-WM als Gruppensieger die K.o.-Runde erreicht und in Kansas City auch dem schlechten Wetter getrotzt. Die Elftal gewann ihr letztes Vorrunden-Spiel gegen das bereits zuvor ausgeschiedene Team von Tunesien mit 3:1 (2:0) und bekommt es im Sechzehntelfinale mit Marokko zu tun.

Skhiri trifft ins eigene Tor

Vor 68.391 Zuschauern gingen die Niederländer durch ein Eigentor des Frankfurters Ellyes Skhiri bereits in der dritten Minute in Führung. Fünf Minuten später erhöhte Brian Brobbey auf 2:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg.

Nachdem Hazem Mastouri nach dem Seitenwechsel kurz für Spannung gesorgt hatte (54.), beruhigte Jan Paul van Hecke die Niederlande mit seinem Treffer zum 3:1 schnell wieder (62.).

Die Aufstellungen:

Tunesien: Dahmen - Valery, Ben Hamida (67. Ben Ouanes), Talbi, Abdi - Khedira (67. Hadj Mahmoud), Skhiri - Ben Slimane (67. Achouri), Hannibal, Gharbi (75. Chaouat) - Mastouri (90. Tounekti).

Trainer: Renard

Niederlande: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van Dijk, Ake - Gravenberch, Reijnders (72. Kluivert), de Jong (72. Koopmeiners), - Malen (72. Summerville), Brobbey (77. Depay), Gakpo (84. Lang).

Trainer: Koeman

Schiedsrichter: Katia Garcia (Mexiko)