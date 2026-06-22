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FIFA WM 2026 - Kap Verdes WM-Märchen geht gegen Uruguay weiter
FIFA WM 2026
Kap Verdes WM-Märchen geht gegen Uruguay weiter
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ZDF
FIFA WM 2026
Kap Verdes WM-Märchen geht gegen Uruguay weiter
- 22.06.2026
Im Spiel der Gruppe H spielen Uruguay und Kap Verde gegeneinander. Beide Teams warten noch auf einen Sieg bei der WM.
Kap Verdes WM-Märchen geht gegen Uruguay weiter
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- 22.06.2026
- ZDF
Im Spiel der Gruppe H spielen Uruguay und Kap Verde gegeneinander. Beide Teams warten noch auf einen Sieg bei der WM.