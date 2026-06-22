Uruguay - Kap Verde
FIFA WM 2026
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ZDF

FIFA WM 2026 - Kap Verdes WM-Märchen geht gegen Uruguay weiter

FIFA WM 2026
Kap Verdes WM-Märchen geht gegen Uruguay weiter
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Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Kap Verdes WM-Märchen geht gegen Uruguay weiter
  • 22.06.2026

Im Spiel der Gruppe H spielen Uruguay und Kap Verde gegeneinander. Beide Teams warten noch auf einen Sieg bei der WM.

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FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Kap Verdes WM-Märchen geht gegen Uruguay weiter

Im Spiel der Gruppe H spielen Uruguay und Kap Verde gegeneinander. Beide Teams warten noch auf einen Sieg bei der WM.

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