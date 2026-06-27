Dank eines schlimmen Torwartpatzers ist Spanien bei der WM in die K.o.-Phase eingezogen - beim tristen 1:0 (1:0) gegen Uruguay konnten Lamine Yamal und Co. aber kein weiteres Selbstvertrauen für die Jagd nach dem Titel sammeln. Der Treffer für "La Furia Roja" durch Alex Baena (42.) war ein Geschenk von Uruguays Keeper Fernando Muslera, ansonsten geizte der Europameister zum Abschluss der Gruppenphase aber mit packenden Offensivaktionen.

Uruguay enttäuscht auf ganzer Linie

Durch das 1:0 sicherte sich Spanien mit sieben Punkten Platz eins in Gruppe H und trifft im Sechzehntelfinale nun auf den Zweiten der Gruppe J - Gegner könnte am Donnerstag damit womöglich Österreich mit Nationaltrainer Ralf Rangnick sein.

Für Uruguay endete die WM erneut in einem Debakel, die "Celeste" fährt nach drei enttäuschenden Auftritten wie vor vier Jahren bereits nach der Vorrunde nach Hause, im Land des Ex-Weltmeisters rumort es gewaltig. Kurz vor Schluss sah Agustin Canobbio wegen eines brutalen Einsteigens die Rote Karte (90.+4).

Die Aufstellungen:

Uruguay: Muslera (46. Rochet) - Varela, Caceres, Olivera, Sanabria (70. Rodriguez) - Ugarte (45. de la Cruz) - Valverde (57. Vinas), Bentancur - Canobbio, Nunez, M. Araujo.

Trainer: Bielsa

Spanien: Unai Simón - Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri - Merino (60. Olmo), Pedri (60. Fabian Ruiz) - Yamal (76. Nico Williams), Oyarzabal (76. Ferrán Torres), Baena (66. Pino).

Trainer: De La Fuente

Schiedsrichter: Ismail Elfath (USA)