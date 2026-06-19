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FIFA WM 2026 - Hitzige Schlussphase im Duell USA gegen Australien
FIFA WM 2026
Hitzige Schlussphase im Duell USA gegen Australien
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Hitzige Schlussphase im Duell USA gegen Australien
- 19.06.2026
VAR-Check, Rangelei, sieben Gelbe Karten: Schiedsrichter Felix Zwayer hat in der Partie USA gegen Australien viel zu tun – und verteilt mehr Verwarnungen als in jedem anderen Spiel bei dieser WM.
Hitzige Schlussphase im Duell USA gegen Australien
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- 19.06.2026
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VAR-Check, Rangelei, sieben Gelbe Karten: Schiedsrichter Felix Zwayer hat in der Partie USA gegen Australien viel zu tun – und verteilt mehr Verwarnungen als in jedem anderen Spiel bei dieser WM.
Die Fußball-Nationalmannschaft der USA ist bei ihrer Heim-WM auch ohne ihren verletzten Starspieler Christian Pulisic vorzeitig in die K.o.-Phase gestürmt. Sechs Tage nach dem furiosen Auftakt gegen Paraguay überzeugte die Mannschaft von Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino auch in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Australien und sicherte sich dank des verdienten 2:0 (2:0) in Seattle ihr Ticket für das Sechzehntelfinale.
Ein Eigentor von Cameron Burgess (11.) nach starker Vorarbeit von Folarin Balogun hatte das US-Team schon früh auf Kurs gebracht, Innenverteidiger Alex Freeman (44.) erhöhte für die überlegenen Gastgeber.
Die Aufstellungen:
USA: Freese - Freeman, Richards, Ream - Dest (80. Scally), Adams, A. Robinson (81. Trusty), McKennie (90.+6 Wright), Tillman - Balogun (90.+6 Reyna), Pepi (74. Berhalter).
Trainer: Mauricio Pochettino
Trainer: Mauricio Pochettino
Australien: Beach - Circati, Souttar, Burgess (46. Geria) - Italiano, O'Neill, Okon (78. Irvine), Bos - Leckie (61. Volpato), Velupillay (46. Metcalfe) - Touré (46. Irankunda). Trainer: Tony Popovic
Schiedsrichter: Felix Zwayer (Deutschland)
Kommentator: Moritz Zschau
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