Die Fußball-Nationalmannschaft der USA ist bei ihrer Heim-WM auch ohne ihren verletzten Starspieler Christian Pulisic vorzeitig in die K.o.-Phase gestürmt. Sechs Tage nach dem furiosen Auftakt gegen Paraguay überzeugte die Mannschaft von Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino auch in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Australien und sicherte sich dank des verdienten 2:0 (2:0) in Seattle ihr Ticket für das Sechzehntelfinale.

Ein Eigentor von Cameron Burgess (11.) nach starker Vorarbeit von Folarin Balogun hatte das US-Team schon früh auf Kurs gebracht, Innenverteidiger Alex Freeman (44.) erhöhte für die überlegenen Gastgeber.

Die Aufstellungen:

USA: Freese - Freeman, Richards, Ream - Dest (80. Scally), Adams, A. Robinson (81. Trusty), McKennie (90.+6 Wright), Tillman - Balogun (90.+6 Reyna), Pepi (74. Berhalter).

Trainer: Mauricio Pochettino

Australien: Beach - Circati, Souttar, Burgess (46. Geria) - Italiano, O'Neill, Okon (78. Irvine), Bos - Leckie (61. Volpato), Velupillay (46. Metcalfe) - Touré (46. Irankunda). Trainer: Tony Popovic

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Deutschland)

Kommentator: Moritz Zschau