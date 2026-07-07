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FIFA WM 2026 - USA - Belgien: Fünf Tore und einmal Slapstick
FIFA WM 2026
USA - Belgien: Fünf Tore und einmal Slapstick
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USA - Belgien: Fünf Tore und einmal Slapstick
- 07.07.2026
Aufgrund der "Causa Balogun" wurde die Partie der USA gegen Belgien schon im Vorfeld zum Politikum. Schaffen die Co-Gastgeber mit ihrem Torjäger den Sprung ins Viertelfinale?
USA - Belgien: Fünf Tore und einmal Slapstick
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- 07.07.2026
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Aufgrund der "Causa Balogun" wurde die Partie der USA gegen Belgien schon im Vorfeld zum Politikum. Schaffen die Co-Gastgeber mit ihrem Torjäger den Sprung ins Viertelfinale?
Belgien hat völlig unbeeindruckt vom Wirbel um US-Stürmer Folarin Balogun die Soccer-Party der USA gecrasht und den Co-Gastgeber aus dem Turnier geworfen. Angeführt von Doppelpacker Charles De Ketelaere gewannen die eiskalten Roten Teufel das WM-Achtelfinale gegen die USA mit 4:1 (2:1).
De Ketelaere (9., 33.), Hans Vanaken (57.) und Romelu Lukaku (90.+3) führten die Belgier zum vierten Mal in ihrer Geschichte in ein WM-Viertelfinale. Der "American Dream" ist dagegen geplatzt.
Die Aufstellungen:
USA: Freese - Freeman, Ream, C. Richards, A. Robinson (90.+2 Arfsten) - McKennie, T. Adams (72. Pepi) - Dest (46. Reyna), M. Tillman, Pulisic (59. Berhalter) - Balogun (90.+2 Wright)
Trainer: Mauricio Pochettino
Trainer: Mauricio Pochettino
Belgien: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Tielemans, Onana (21. Vanaken) - Lukébakio (67. Doku), Raskin (89. Witsel), Trossard (89. Saelemaekers) - De Ketelaere (67. Lukaku)
Trainer: Rudi Garcia
Trainer: Rudi Garcia
Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien)
Kommentator: Konstantin Klostermann
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