Belgien hat völlig unbeeindruckt vom Wirbel um US-Stürmer Folarin Balogun die Soccer-Party der USA gecrasht und den Co-Gastgeber aus dem Turnier geworfen. Angeführt von Doppelpacker Charles De Ketelaere gewannen die eiskalten Roten Teufel das WM-Achtelfinale gegen die USA mit 4:1 (2:1).

De Ketelaere (9., 33.), Hans Vanaken (57.) und Romelu Lukaku (90.+3) führten die Belgier zum vierten Mal in ihrer Geschichte in ein WM-Viertelfinale. Der "American Dream" ist dagegen geplatzt.

Die Aufstellungen:

USA: Freese - Freeman, Ream, C. Richards, A. Robinson (90.+2 Arfsten) - McKennie, T. Adams (72. Pepi) - Dest (46. Reyna), M. Tillman, Pulisic (59. Berhalter) - Balogun (90.+2 Wright)

Trainer: Mauricio Pochettino

Belgien: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Tielemans, Onana (21. Vanaken) - Lukébakio (67. Doku), Raskin (89. Witsel), Trossard (89. Saelemaekers) - De Ketelaere (67. Lukaku)

Trainer: Rudi Garcia

Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien)

Kommentator: Konstantin Klostermann