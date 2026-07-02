Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat sich bei der WM auf eigenem Boden für das Achtelfinale qualifiziert. Die überlegene Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino besiegte Bosnien-Herzegowina in Unterzahl 2:0 (1:0) und trifft nun am Montag in Seattle auf Belgien.

Verzichten müssen die USA dabei auf Torschütze Folarin Balogun (45.), der wegen groben Foulspiels vom Platz flog (64.). Den Sieg stellte danach Malik Tillman von Bayer Leverkusen mit einem Traum-Freistoß sicher (82.).

Die Aufstellungen:

USA: Freese - Freeman, Richards, Ream - Dest (87. Berhalter), Adams, A. Robinson - Tillman, McKennie (90. Reyna), Pulisic (88. Pepi) - Balogun

Trainer: Mauricio Pochettino

Bosnien-Herzegowina: Vasilj - Katic(75. Memic), Radeljic, Muharemovic - Dedic, Sunjic (51. Tahirovic), Gigovic (51. Bajraktarevic), Kolasinac (75. Tabakovic) - Alajbegovic - Dzeko (51. Mahmic), Demirovic

Trainer: Sergej Barbarez

Schiedsrichter: Raphael Claus (Brasilien)

Kommentator: Simon Mertens