Christian Pulisic im Laufduell mit Amar Dedic
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FIFA WM 2026 - Bosnien gegen die USA lange in Überzahl

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Bosnien gegen die USA lange in Überzahl
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Bosnien gegen die USA lange in Überzahl
  • 02.07.2026

Schafft es mit den USA auch der dritte WM-Gastgeber in die Runde der besten 16? Im Sechzehntelfinale bekommen es die US-Boys mit Bosnien-Herzegowina zu tun.

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Bosnien gegen die USA lange in Überzahl

Schafft es mit den USA auch der dritte WM-Gastgeber in die Runde der besten 16? Im Sechzehntelfinale bekommen es die US-Boys mit Bosnien-Herzegowina zu tun.

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Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat sich bei der WM auf eigenem Boden für das Achtelfinale qualifiziert. Die überlegene Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino besiegte Bosnien-Herzegowina in Unterzahl 2:0 (1:0) und trifft nun am Montag in Seattle auf Belgien.
Verzichten müssen die USA dabei auf Torschütze Folarin Balogun (45.), der wegen groben Foulspiels vom Platz flog (64.). Den Sieg stellte danach Malik Tillman von Bayer Leverkusen mit einem Traum-Freistoß sicher (82.).

Die Aufstellungen:

USA: Freese - Freeman, Richards, Ream - Dest (87. Berhalter), Adams, A. Robinson - Tillman, McKennie (90. Reyna), Pulisic (88. Pepi) - Balogun
Trainer: Mauricio Pochettino
Bosnien-Herzegowina: Vasilj - Katic(75. Memic), Radeljic, Muharemovic - Dedic, Sunjic (51. Tahirovic), Gigovic (51. Bajraktarevic), Kolasinac (75. Tabakovic) - Alajbegovic - Dzeko (51. Mahmic), Demirovic
Trainer: Sergej Barbarez
Schiedsrichter: Raphael Claus (Brasilien)
Kommentator: Simon Mertens
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