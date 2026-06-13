Co-Gastgeber USA ist zum WM-Auftakt gegen Paraguay mit viel Schwung ein überzeugender Auftaktsieg gelungen. Die US-Amerikaner gewinnen deutlich mit 4:1 (3:0). Borussia Mönchengladbachs Giovanni Reyna erzielte per Außenrist ein sehenswertes letztes Tor.

In der Arena südlich von Los Angeles sorgte Doppeltorschütze Folarin Balogun (31. Minute/45.+5) nach einem Eigentor von Damian Bobadilla (7.) früh für ausgelassene Stimmung und einen perfekten Einstand. Mauricio traf vor offiziell 70.492 Zuschauern für Paraguay (73.), ehe Mönchengladbachs Giovanni Reyna in der achten Minute der Nachspielzeit noch mal für große Stimmung auf den Rängen sorge.

Die Aufstellungen:

USA: Freese - Freeman, C. Richards, Ream - T. Adams - Dest (72. Weah), McKennie, A. Robinson - M. Tillman (82. Reyna), Pulisic (46. Berhalter) - Balogun (72. Pepi)

Trainer: Mauricio Pochettino

Paraguay: Gill - Alonso, Alderete, G. Gomez, J. J. Cáceres (79. Velázquez) - Cubas - Almirón (79. Sosa), D. Gomez (79. Kaku), Bobadilla (46. Mauricio) - Enciso, A. Sanabria (62. Arce)

Trainer: Gustavo Alfaro

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Kommentator: Moritz Zschau