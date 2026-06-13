Christian Pulisic feiert mit seinen Mitspielern sein Tor gegen Paraguay.
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FIFA WM 2026 - US-Traumstart gegen Paraguay

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US-Traumstart gegen Paraguay
  • 13.06.2026

Dank furioser erster Halbzeit: Co-Gastgeber USA ist zum Start der Heim-WM gegen Paraguay ein fulminanter Auftaktsieg gelungen. Christian Pulisic und Doppeltorschütze Folarin Balogun ragen heraus.

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US-Traumstart gegen Paraguay

Dank furioser erster Halbzeit: Co-Gastgeber USA ist zum Start der Heim-WM gegen Paraguay ein fulminanter Auftaktsieg gelungen. Christian Pulisic und Doppeltorschütze Folarin Balogun ragen heraus.

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Co-Gastgeber USA ist zum WM-Auftakt gegen Paraguay mit viel Schwung ein überzeugender Auftaktsieg gelungen. Die US-Amerikaner gewinnen deutlich mit 4:1 (3:0). Borussia Mönchengladbachs Giovanni Reyna erzielte per Außenrist ein sehenswertes letztes Tor.
In der Arena südlich von Los Angeles sorgte Doppeltorschütze Folarin Balogun (31. Minute/45.+5) nach einem Eigentor von Damian Bobadilla (7.) früh für ausgelassene Stimmung und einen perfekten Einstand. Mauricio traf vor offiziell 70.492 Zuschauern für Paraguay (73.), ehe Mönchengladbachs Giovanni Reyna in der achten Minute der Nachspielzeit noch mal für große Stimmung auf den Rängen sorge.

Die Aufstellungen:

USA: Freese - Freeman, C. Richards, Ream - T. Adams - Dest (72. Weah), McKennie, A. Robinson - M. Tillman (82. Reyna), Pulisic (46. Berhalter) - Balogun (72. Pepi)
Trainer: Mauricio Pochettino
Paraguay: Gill - Alonso, Alderete, G. Gomez, J. J. Cáceres (79. Velázquez) - Cubas - Almirón (79. Sosa), D. Gomez (79. Kaku), Bobadilla (46. Mauricio) - Enciso, A. Sanabria (62. Arce)
Trainer: Gustavo Alfaro
Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)
Kommentator: Moritz Zschau
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