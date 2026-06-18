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FIFA WM 2026 - Traumtor bei Kolumbien gegen Usbekistan
FIFA WM 2026
Traumtor bei Kolumbien gegen Usbekistan
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Traumtor bei Kolumbien gegen Usbekistan
- 18.06.2026
Kolumbien findet gegen Usbekistan nur schwer ins Spiel. Der Außenseiter und WM-Debütant verteidigt leidenschaftlich.
Traumtor bei Kolumbien gegen Usbekistan
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- 18.06.2026
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Kolumbien findet gegen Usbekistan nur schwer ins Spiel. Der Außenseiter und WM-Debütant verteidigt leidenschaftlich.
Ein starker Luis Diaz hat dem tapferen WM-Neuling Usbekistan das Debüt auf der weltgrößten Fußball-Bühne verdorben. Der Bayern-Angreifer führte Kolumbien mit einem Tor und einer Vorlage zum verdienten 3:1 (1:0)-Auftaktsieg gegen die Mannschaft von Trainer Fabio Cannavaro und verhinderte eine dicke Überraschung. Für ein erfolgreiches Turnier müssen sich die ambitionierten Kolumbianer aber noch steigern.
Diaz mit Vorlage und Tor
Der auffällige Diaz (66.) und Jaminton Campaz (90.+9) trafen im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt zum Sieg für den WM-Viertelfinalisten von 2014, der in Gruppe K die Tabellenführung übernahm. Zuvor hatte Abbosbek Faysullajew (61.) die kolumbianische Führung durch Daniel Munoz (41.) ausgeglichen und für das erste WM-Tor seines Landes gesorgt. Die "Weißen Wölfe" sind der erste Teilnehmer aus Zentralasien in der WM-Geschichte.
Die Aufstellungen:
Usbekistan: Yusupov - Ashurmatov (77. Urozov), Khusanov, Abdullaev, Karimov - Nasrullaev (46. Sayfiev), Mozgovoy, Shukurov, Fayzullaev (77. Amanov), Urunov (46. Khamdamov) - Shomurodov (90.+3 Sergeev).
Trainer: Fabio Cannavaro.
Trainer: Fabio Cannavaro.
Kolumbien: C. Vargas - Muñoz, Lucumi, D. Sánchez, Mojica - Lerma, Puerta (80. Rios), James Rodríguez (72. Campaz), J. Arias (90.+3 Castaño), Luis Díaz (90.+3 A. Gomez) - Suárez (80. Hernández).
Trainer: Néstor Lorenzo
Trainer: Néstor Lorenzo
Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)
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