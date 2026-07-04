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Leichtathletik - Diamond League 2026: Highlights des Meetings aus Eugene
Leichtathletik
Diamond League 2026: Highlights des Meetings aus Eugene
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Leichtathletik
Diamond League 2026: Highlights des Meetings aus Eugene
- 05.07.2026
Die Diamond League 2026 zeigt Leichtathletik auf Top-Niveau - auch beim Meeting in Eugene: Robert Farken läuft Deutschen Rekord über eine Meile. Alle Highlights kompakt im Video.
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Diamond League 2026: Highlights des Meetings aus Eugene
- Sport
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- 05.07.2026
- ZDF
Die Diamond League 2026 zeigt Leichtathletik auf Top-Niveau - auch beim Meeting in Eugene: Robert Farken läuft Deutschen Rekord über eine Meile. Alle Highlights kompakt im Video.