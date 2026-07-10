Owen Ansah (Deutschland) im Finale über 100 Meter in Monaco.
Leichtathletik
ZDF

Leichtathletik - Highlights des Meetings aus Monte Carlo

Leichtathletik
Highlights des Meetings aus Monte Carlo
Abspielen
ZDF
Leichtathletik
Highlights des Meetings aus Monte Carlo
  • 10.07.2026

Die Highlights des Diamond-League-Meetings in Monte Carlo: Der deutsche Sprinter Owen Ansah zeigt eine starke Leistung. Einen Weltrekord gibt es auch zu vermelden. Alle Highlights kompakt im Video.

Abspielen
Leichtathletik
Highlights des Meetings aus Monte Carlo

Die Highlights des Diamond-League-Meetings in Monte Carlo: Der deutsche Sprinter Owen Ansah zeigt eine starke Leistung. Einen Weltrekord gibt es auch zu vermelden. Alle Highlights kompakt im Video.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndLeichtathletik