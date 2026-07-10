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Leichtathletik - Highlights des Meetings aus Monte Carlo
Leichtathletik
Highlights des Meetings aus Monte Carlo
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Leichtathletik
Highlights des Meetings aus Monte Carlo
- 10.07.2026
Die Highlights des Diamond-League-Meetings in Monte Carlo: Der deutsche Sprinter Owen Ansah zeigt eine starke Leistung. Einen Weltrekord gibt es auch zu vermelden. Alle Highlights kompakt im Video.
Leichtathletik
Highlights des Meetings aus Monte Carlo
- Sport
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- 10.07.2026
- ZDF
Die Highlights des Diamond-League-Meetings in Monte Carlo: Der deutsche Sprinter Owen Ansah zeigt eine starke Leistung. Einen Weltrekord gibt es auch zu vermelden. Alle Highlights kompakt im Video.