Leichtathletik: Dos Santos und Warholm beim Diamond-League-Meeting in Oslo.
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ZDF

Leichtathletik - Dos Santos vor Warholm - Lutkenhaus siegt wieder

Leichtathletik
Dos Santos vor Warholm - Lutkenhaus siegt wieder
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Neues Video
ZDF
Leichtathletik
Dos Santos vor Warholm - Lutkenhaus siegt wieder
  • 10.06.2026

Beim Diamond-League-Meeting in Oslo hat sich Alison dos Santos über die 400 Meter Hürden gegen Karsten Warholm durchgesetzt. Über 800 Meter triumphierte Cooper Lutkenhaus.

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Leichtathletik
Dos Santos vor Warholm - Lutkenhaus siegt wieder

Beim Diamond-League-Meeting in Oslo hat sich Alison dos Santos über die 400 Meter Hürden gegen Karsten Warholm durchgesetzt. Über 800 Meter triumphierte Cooper Lutkenhaus.

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