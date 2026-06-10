Neues Video
ZDF
Leichtathletik - Dos Santos vor Warholm - Lutkenhaus siegt wieder
Leichtathletik
Dos Santos vor Warholm - Lutkenhaus siegt wieder
Neues Video
ZDF
Leichtathletik
Dos Santos vor Warholm - Lutkenhaus siegt wieder
- 10.06.2026
Beim Diamond-League-Meeting in Oslo hat sich Alison dos Santos über die 400 Meter Hürden gegen Karsten Warholm durchgesetzt. Über 800 Meter triumphierte Cooper Lutkenhaus.
Leichtathletik
Dos Santos vor Warholm - Lutkenhaus siegt wieder
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 10.06.2026
- ZDF
Beim Diamond-League-Meeting in Oslo hat sich Alison dos Santos über die 400 Meter Hürden gegen Karsten Warholm durchgesetzt. Über 800 Meter triumphierte Cooper Lutkenhaus.