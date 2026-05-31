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Leichtathletik - Leichtathletik-Meeting Golden Oval Dresden

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Leichtathletik-Meeting Golden Oval Dresden

Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und Rekordjäger aus aller Welt kommen am 31. Mai 2026 nach Dresden: Athletinnen und Athleten aus 40 Ländern starten beim Goldenen Oval und wollen die große Bühne gegen starke deutsche Konkurrenz für Top-Leistungen nutzen.

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Leichtathletik-Meeting Golden Oval Dresden

Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und Rekordjäger aus aller Welt kommen am 31. Mai 2026 nach Dresden: Athletinnen und Athleten aus 40 Ländern starten beim Goldenen Oval und wollen die große Bühne gegen starke deutsche Konkurrenz für Top-Leistungen nutzen.

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