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Leichtathletik - Leichtathletik-Meeting Golden Oval Dresden
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Leichtathletik-Meeting Golden Oval Dresden
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Leichtathletik-Meeting Golden Oval Dresden
Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und Rekordjäger aus aller Welt kommen am 31. Mai 2026 nach Dresden: Athletinnen und Athleten aus 40 Ländern starten beim Goldenen Oval und wollen die große Bühne gegen starke deutsche Konkurrenz für Top-Leistungen nutzen.
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Leichtathletik-Meeting Golden Oval Dresden
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- herausfordernd
- 31.05.2026
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Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und Rekordjäger aus aller Welt kommen am 31. Mai 2026 nach Dresden: Athletinnen und Athleten aus 40 Ländern starten beim Goldenen Oval und wollen die große Bühne gegen starke deutsche Konkurrenz für Top-Leistungen nutzen.