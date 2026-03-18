Aktenzeichen XY... Ungelöst am 18.03.2026

Sexualmord in Lokal

Eine Thekenkraft wird nachts in einer Kneipe vergewaltigt und ermordet. Auch Jahrzehnte später ist der Mörder nicht gefunden. Doch es gibt vielversprechende Anhaltspunkte.



Raub durch falsche Polizei

Ein Mann schläft vor dem Fernseher ein, plötzlich wird er von Lärm geweckt. Zwei Polizisten stürmen herein – erst später wird klar: Das sind Räuber, keine Ordnungshüter.



Elfjähriger auf der Flucht

Ein elf Jahre alter Junge ist allein zu Hause. Als er seltsame Geräusche hört, sieht er nach – und steht plötzlich einem Einbrecher gegenüber.



Überfall mit Tücken

Eine ältere Dame wird in ihrem Bungalow überfallen. Während der Tat telefoniert die Seniorin heimlich mit ihrer Tochter, bis einer der Räuber den Anruf bemerkt.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.