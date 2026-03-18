"Aktenzeichen XY... Ungelöst vom 18. März 2026":Rudi Cerne steht im Studio, im Hintergrund ein Bildschirm, auf dem ein Fall der Sendung abgebildet ist.
Aktenzeichen XY... Ungelöst
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Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 18.03.2026

Aktenzeichen XY... Ungelöst
Aktenzeichen XY... Ungelöst am 18.03.2026
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Aktenzeichen XY... Ungelöst
Aktenzeichen XY... Ungelöst am 18.03.2026
  • 12
  • 18.03.2026

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um einen Raubüberfall auf eine Seniorin und dem Mord in einer Kneipe. Rudi Cerne und die Kripo setzen erneut auf die wertvollen Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer.

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Aktenzeichen XY
Aktenzeichen XY... Ungelöst am 18.03.2026

In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um einen Raubüberfall auf eine Seniorin und dem Mord in einer Kneipe. Rudi Cerne und die Kripo setzen erneut auf die wertvollen Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer.

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Sexualmord in Lokal
Eine Thekenkraft wird nachts in einer Kneipe vergewaltigt und ermordet. Auch Jahrzehnte später ist der Mörder nicht gefunden. Doch es gibt vielversprechende Anhaltspunkte.

Raub durch falsche Polizei
Ein Mann schläft vor dem Fernseher ein, plötzlich wird er von Lärm geweckt. Zwei Polizisten stürmen herein – erst später wird klar: Das sind Räuber, keine Ordnungshüter.

Elfjähriger auf der Flucht
Ein elf Jahre alter Junge ist allein zu Hause. Als er seltsame Geräusche hört, sieht er nach – und steht plötzlich einem Einbrecher gegenüber.

Überfall mit Tücken
Eine ältere Dame wird in ihrem Bungalow überfallen. Während der Tat telefoniert die Seniorin heimlich mit ihrer Tochter, bis einer der Räuber den Anruf bemerkt.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.

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