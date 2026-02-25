Aktenzeichen XY... Ungelöst am 25.02.2026

Auf Heimweg ermordet

Eine junge Auszubildende macht sich nach Feierabend auf den Weg zur elterlichen Wohnung. Dort kommt sie nicht an. Am nächsten Tag findet ein Mann ihre Leiche.



Mysteriöser Vermisstenfall

Ein Mann verschwindet spurlos. Eine Woche später hebt ein Unbekannter Geld von seinem Konto ab. Hat er etwas mit dem Verschwinden zu tun?



Schockierende Vergewaltigungsserie

Ein perfider Unbekannter zwingt junge Frauen und Mädchen zu sexuellen Handlungen. Mithilfe eines Phantombilds fahndet jetzt die Polizei nach dem Serientäter.



Party neben Überfall

Ein junger Mann zieht in ein Haus und feiert mit seinen Freunden den Einstand. Was er nicht ahnt: Direkt nebenan stehen die Nachbarn Todesängste aus.



Banküberfall in 90 Sekunden

Ein Unbekannter betritt eine Bankfiliale kurz vor Feierabend. Es sind viele Angestellte anwesend – doch das schreckt den Täter nicht ab. Er zieht ein Messer und fordert Geld.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.