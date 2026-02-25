Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 25.02.2026
- True Crime
- Magazin
- informativ
- 25.02.2026
- ZDF
In der aktuellen Sendung geht es unter anderem um die Suche nach einem Serientäter und den Mord an einer 16-Jährigen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen wieder auf wertvolle Hinweise der Zuschauerinnen und Zuschauer.
Auf Heimweg ermordet
Eine junge Auszubildende macht sich nach Feierabend auf den Weg zur elterlichen Wohnung. Dort kommt sie nicht an. Am nächsten Tag findet ein Mann ihre Leiche.
Mysteriöser Vermisstenfall
Ein Mann verschwindet spurlos. Eine Woche später hebt ein Unbekannter Geld von seinem Konto ab. Hat er etwas mit dem Verschwinden zu tun?
Schockierende Vergewaltigungsserie
Ein perfider Unbekannter zwingt junge Frauen und Mädchen zu sexuellen Handlungen. Mithilfe eines Phantombilds fahndet jetzt die Polizei nach dem Serientäter.
Party neben Überfall
Ein junger Mann zieht in ein Haus und feiert mit seinen Freunden den Einstand. Was er nicht ahnt: Direkt nebenan stehen die Nachbarn Todesängste aus.
Banküberfall in 90 Sekunden
Ein Unbekannter betritt eine Bankfiliale kurz vor Feierabend. Es sind viele Angestellte anwesend – doch das schreckt den Täter nicht ab. Er zieht ein Messer und fordert Geld.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.
Unvergessene Verbrechen - Der XY-Podcast
XY-Moderator Rudi Cerne und die Co-Hosts Conny Neumeyer bzw. Nicola Haenisch-Korus sprechen über gelöste Kriminalfälle und Cold Cases aus fast 60 Jahren Aktenzeichen XY. Mittwochs, 18 Uhr, alle 14 Tage - überall, wo es Podcasts gibt.