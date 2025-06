Aktenzeichen XY... Ungelöst am 25.06.2025

Raub vor Augenzeugen

Mitten im Lockdown überfällt ein unbekannter Täter ein kleines Geschäft mit angeschlossener Postfiliale. Der Fremde kennt keine Gnade und verletzt sein Opfer schwer.



Feierabend mit Schrecken

Die Angestellten eines Schnellrestaurants wollen Feierabend machen, da stehen ihnen plötzlich zwei bewaffnete Männer gegenüber. Sie wollen die Tageseinnahmen, aber die sind gut gesichert.



Mord an Tramperin

Eine junge Anhalterin wird ermordet, der Täter bleibt viele Jahre lang unerkannt. Doch dann gibt es plötzlich eine neue, rätselhafte Spur.



Tödliche Konfrontation

Ein Geschäftsmann kommt spätabends nach Hause. Er ahnt nicht, dass Einbrecher im Haus sind. Als er die Tür aufschließt, kommt es zur Konfrontation.



Überfall vor Weihnachten

Von wegen "Stille Nacht, heilige Nacht": Kurz vor Weihnachten wird ein Juwelierladen überfallen. Und was die Angestellten erleben, wird ihnen noch lange zu schaffen machen.



Der XY-Preis

Eine ältere Dame übergibt einem Fremden einen Beutel voller Wertsachen. Eine Zeugin beobachtet die Situation und beschließt, einzugreifen. Jetzt ist sie für den XY-Preis 2025 nominiert.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann am Tag der Ausstrahlung ab 22.00 Uhr im ZDF gestreamt werden.