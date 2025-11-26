Aktenzeichen XY... Ungelöst - Aktenzeichen XY... Ungelöst am 26.11.2025
- True Crime
- Magazin
- informativ
- 26.11.2025
- ZDF
Die aktuelle Sendung behandelt den Mord an einem fünfjährigen Mädchen. Rudi Cerne und die Kripo hoffen wieder auf wertvolle Hinweise. Zudem werden die Preisträger des XY-Preises 2025 vorgestellt.
Schlossbesitzer überfallen
Ein prachtvolles Anwesen gerät in den Fokus Krimineller. Die Männer kundschaften den späteren Tatort aus – doch dabei werden sie gesehen. Wird ihnen das nun zum Verhängnis?
Raub mit Folgen
Ein älterer Herr wird überfallen. Zehn Stunden ist er an einen Stuhl gefesselt. Ein Jahr später stirbt der Mann an den Folgen der Tat. Jetzt gibt es eine neue Spur zu den Tätern.
Mord an fünfjährigem Kind
Über Nacht verschwindet ein fünf Jahre altes Mädchen aus dem Bett. In der Nähe des Hauses macht die Polizei eine entsetzliche Entdeckung.
Der XY-Preis
Auch in diesem Jahr hat die Jury etliche Vorschläge für den XY-Preis erhalten. Die diesjährigen Gewinner sind live im Studio und erzählen über ihre Heldentaten.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in Web und App des ZDF verfügbar.