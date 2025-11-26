Aktenzeichen XY... Ungelöst am 26.11.2025

Schlossbesitzer überfallen

Ein prachtvolles Anwesen gerät in den Fokus Krimineller. Die Männer kundschaften den späteren Tatort aus – doch dabei werden sie gesehen. Wird ihnen das nun zum Verhängnis?



Raub mit Folgen

Ein älterer Herr wird überfallen. Zehn Stunden ist er an einen Stuhl gefesselt. Ein Jahr später stirbt der Mann an den Folgen der Tat. Jetzt gibt es eine neue Spur zu den Tätern.



Mord an fünfjährigem Kind

Über Nacht verschwindet ein fünf Jahre altes Mädchen aus dem Bett. In der Nähe des Hauses macht die Polizei eine entsetzliche Entdeckung.



Der XY-Preis

Auch in diesem Jahr hat die Jury etliche Vorschläge für den XY-Preis erhalten. Die diesjährigen Gewinner sind live im Studio und erzählen über ihre Heldentaten.



"Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in Web und App des ZDF verfügbar.