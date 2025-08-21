ZDF
Bolzplatz - Bayern-Kader: Gut genug für die Champions League?
Bayern-Kader: Gut genug für die Champions League?
Mit Tah, Bischof, Diaz bisher drei Zugänge, dazu Profiverträge für einige Talente, aber auch der Weggang von Sané, Dier, Müller, Palhinha und Coman. Ist die Transfer-Strategie des FC Bayern die richtige?
