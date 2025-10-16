ZDF
Warum Niko Kovac doch zum BVB passt
- 16.10.2025
Die Skepsis bei seiner Verpflichtung war groß, aber jetzt hat Niko Kovac den BVB in die Champions League und zum besten Bundesliga-Start seit Jahren geführt. Wie hat er das hinbekommen?