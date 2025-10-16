Niko Kovac - Bolzplatz
Bolzplatz - Warum Niko Kovac doch zum BVB passt

Warum Niko Kovac doch zum BVB passt
Warum Niko Kovac doch zum BVB passt
  • 16.10.2025

Die Skepsis bei seiner Verpflichtung war groß, aber jetzt hat Niko Kovac den BVB in die Champions League und zum besten Bundesliga-Start seit Jahren geführt. Wie hat er das hinbekommen?

Warum Niko Kovac doch zum BVB passt

