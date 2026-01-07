Eine Gruppe von Militärangehörigen in Mocimboa da Praia in der Region Cabo Delgado
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Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?
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    Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?
    • 01.07.2026

    Ein LNG-Projekt in Mosambik soll Europas Energiehunger stillen. Doch Überlebende berichten von Gewalt, Angst und Menschenrechtsverletzungen – während Siemens Energy weiter Bauteile liefern will.

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    Siemens in Mosambik – Geschäfte trotz Menschenrechtsverletzungen?
    • 01.07.2026
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    Ein LNG-Projekt in Mosambik soll Europas Energiehunger stillen. Doch Überlebende berichten von Gewalt, Angst und Menschenrechtsverletzungen – während Siemens Energy weiter Bauteile liefern will.

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