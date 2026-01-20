Deutschland steckt in der schwersten wirtschaftlichen Krise seit der Nachkriegszeit. Die USA schotten sich ab und China überschwemmt Europa mit billiger Ware. Zölle, teure Energie, Abhängigkeiten - die deutsche Wirtschaft kämpft mit massiven Problemen, Wohlstand geht verloren.

Analyse zur Weltwirtschaft und Davos

Die Wirtschaftsredaktion "WISO" will mit einer über fünfstündigen Livesendung die schwierige Lage analysieren, diskutieren und Lösungen aufzeigen - passend zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos, wo Politik und Eliten der Weltwirtschaft nach Lösungen suchen.

"WISO" geht dahin, wo Wirtschaft wirklich stattfindet, in Betriebe und zu Menschen, die auch nachts alles geben. "WISO" berichtet aus dem Herzen der nächtlichen Ökonomie. Was läuft gut? Wo hakt es? Und wie geht es weiter?

Realitycheck Wirtschaft mit Reportagen

Diese Sendung im XXL-Format will mit On-Reportagen von Orten, an denen die deutsche Wirtschaft nie schläft, mit kurzen Dokumentationen aus dem In- und Ausland und mit Studiogesprächen einen Überblick über die Lage geben. Ausgeruht, ausführlich, lösungsorientiert. Das Ziel: ein analytischer und hintergründiger Realitycheck der Wirtschaft unseres Landes.

Handwerk unter Druck: hohe Rohstoffpreise

Zu Wort kommt das Handwerk am Beispiel einer ostdeutschen Bäckerei, bei der morgens um fünf Uhr schon die Lichter an sind: Die hohen Rohstoffpreise und der Kampf um Fachkräfte bedrohen nicht nur kleinere Betriebe. Welche Lösungen bietet die Politik?

"WISO" wirft einen Blick auf die deutsche Industrie und den Mittelstand. Die hohen Energiepreise bedrohen das viel beschworene Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Aber nicht nur das: Absatzmärkte in China brechen weg und Zölle verteuern die Produkte. Wie viele Arbeitsplätze wird das alles kosten?

Exportwirtschaft im Wandel

Auf der Suche nach neuen Märkten und Allianzen will die deutsche Exportwirtschaft den Absturz verhindern. Aber wie kann das gelingen in Zeiten von Abschottung und Handelskonflikten, Abhängigkeiten und chinesischen Dumpingpreisen?

Chancen: Start-ups, KI und Digitalisierung

"WISO" zeigt Perspektiven auf, die sich in diesen Krisenzeiten auftun. Viele Start-ups stehen in den Startlöchern und künstliche Intelligenz nimmt in allen Bereichen an Fahrt auf. Bessere Rahmenbedingungen und der schnelle Ausbau der Digitalisierung sind nötig, um diese Chancen zu nutzen. Aber welche Rolle spielt die Abhängigkeit von den amerikanischen Tech-Riesen und deren Übermacht?

In der langen Nacht der Wirtschaft treffen Politiker, Entscheidungsträger, führende Ökonomen und Gewerkschafter auf Bürger und Betroffene. Eine lange Nacht, die zeigen soll, was aktuell auf dem Spiel steht: Es geht um nichts weniger als um die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands, um die Sicherheit und den Wohlstand von uns allen.