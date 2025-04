Union und SPD einig

Taugt das Papier für den versprochenen Politikwechsel oder überwiegen Kompromisse, die einen echten Neuanfang verhindern? Und: Wie teilt das neue Bündnis die Ressorts unter sich auf?

In einem "ZDF spezial" analysieren die ZDF-Hauptstadtkorrespondenten, was von schwarz-roten Plänen zu halten ist und was sie für die Menschen im Land bedeuten. Außerdem spricht Shakuntala Banerjee mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, dem CSU-Chef Markus Söder und mit Alice Weidel von der AfD.