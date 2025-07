Caspar David Friedrichs (1774 – 1840) Bilder bestechen auch heute noch durch ihre Einfachheit und ihre Wucht. Und sie wühlen auf: Der Dichter Heinrich von Kleist sagte über eines der berühmtesten Bilder Caspar David Friedrichs, dem "Mönch am Meer", dass es ihm bei der Betrachtung so vorkomme, als seien ihm die Augenlider abgeschnitten. Wer sich auf die Bilder Caspar David Friedrichs einlässt, wird von ihnen in den Bann gezogen.

Bedeutendster Vertreter der Romantik

Für den Maler wird die Natur zu einem Rettungsanker und zur Inspirationsquelle. In seiner frühen Kindheit erlebt er den Tod von Mutter und Schwester, mit 13 Jahren ertrinkt sein Bruder vor seinen Augen – er hatte Caspar David aus einem zugefrorenen See gerettet. Es sind solche lebensverändernden Brüche, die bei Caspar David Friedrich den persönlichen künstlerischen Ausdruck hervorbringen.

"Terra X – Giganten der Kunst" befasst sich mit dem Gesamtwerk Caspar David Friedrichs und zeigt auf, wie der Künstler in seiner Malerei collagenartig Orte erschafft, die er nie gesehen oder besucht hat. Die Dokumentation beleuchtet in emotional und optisch fesselnden Spielszenen die Momente seiner Biografie, die verständlich machen, wie große Kunst entstehen kann.

Genese und Substanz der Meisterwerke

Forschende untersuchen und dechiffrieren die Genese und Substanz seiner Meisterwerke und zeigen auf, wie modern seine Bilder noch heute sind. Zu Wort kommen unter anderem Autor Florian Illies ("Zauber der Stille: Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten"), der Künstler Ólafur Elíasson und Kunsthistorikerin Birte Frenssen (stellvertretende Direktorin des Pommerschen Landesmuseum, Greifswald).

Interview mit Autor und Kunsthistoriker Florian Illies ("Zauber der Stille: Caspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten")

Sie haben ein Buch über Caspar David Friedrich geschrieben. Was fasziniert Sie an ihm?

Wie kann es sein, dass ein Maler, der vor 250 Jahren geboren wurde, noch heute die Seelen der Menschen berührt? Wie kann jemand schon vor so langer Zeit unsere heutigen Träume erkannt haben und unsere Sehnsüchte? Das hat mich immer sehr fasziniert –und das versuche ich in meinem Buch zu verstehen.

Inwiefern sind die Kindheitserlebnisse Caspar David Friedrichs maßgeblich für sein Werk?

Eigentlich prägt sein Aufwachsen in Greifswald das gesamte Werk Friedrichs: Nicht nur das dramatische Ereignis des Verlusts des Bruders im Eis, sondern vor allem auch die tägliche Erfahrung der Ostsee, ihrer Wellen, ihres Windes, das wird er ein Leben lang in sich tragen und dann in sehr vielen Sehnsuchtsbildern in Dresden verewigen. All seine Ostseelandschaften sind Heimwehlandschaften, der Versuch, der verlorenen Kindheit wieder ein kleines Stück näher zu kommen.

Wie relevant und aktuell ist sein Werk mit den romantischen Landschaftsbildern?

Caspar David Friedrichs Blick auf die Natur ist von hoher Aktualität: Angesichts der drohenden Klimakatastrophe kann sein demütiges Verhältnis zu den Wäldern und Wiesen und Meeren um ihn herum auch für uns eine neue Richtschnur unseres Handelns sein. Und zugleich hat er in seine Landschaften einen Zauber hineingemalt, der einzigartig ist, weil es ein ewiger, zeitloser Zauber ist, der sich in seinen Bildern versteckt hält und von uns, mit unseren Augen in der Gegenwart jederzeit wieder entdeckt werden kann.

Das Interview führte Christian Stiefenhofer, Autor und Regisseur der Folge.