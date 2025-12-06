ZDF
Wintersportler*innen im Porträt - Youngster Sonnekalb mischt die Weltspitze auf
Wintersportler*innen im Porträt
Youngster Sonnekalb mischt die Weltspitze auf
ZDF
Wintersportler*innen im Porträt
Youngster Sonnekalb mischt die Weltspitze auf
- 06.12.2025
Die deutsche Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb überzeugt über 1.500 Meter mit Platz vier bei der Bahnrekord-Show von Jordan Stolz (USA).
Wintersportler*innen im Porträt
Youngster Sonnekalb mischt die Weltspitze auf
- Sport
- Portrait
- hintergründig
- 06.12.2025
- ZDF
Die deutsche Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb überzeugt über 1.500 Meter mit Platz vier bei der Bahnrekord-Show von Jordan Stolz (USA).