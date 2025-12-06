Eisschnellläufer Finn Sonnekalb (Deutschland) ist in Aktion.
Wintersportler*innen im Porträt
ZDF

Wintersportler*innen im Porträt - Youngster Sonnekalb mischt die Weltspitze auf

Wintersportler*innen im Porträt
Youngster Sonnekalb mischt die Weltspitze auf
Abspielen
ZDF
Wintersportler*innen im Porträt
Youngster Sonnekalb mischt die Weltspitze auf
  • 06.12.2025

Die deutsche Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb überzeugt über 1.500 Meter mit Platz vier bei der Bahnrekord-Show von Jordan Stolz (USA).

Abspielen
Wintersportler*innen im Porträt
Youngster Sonnekalb mischt die Weltspitze auf

Die deutsche Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb überzeugt über 1.500 Meter mit Platz vier bei der Bahnrekord-Show von Jordan Stolz (USA).

Abspielen