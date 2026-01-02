Neues Video
ZDF
Wintersportler*innen im Porträt - Spätstarter Felix Hoffmann eifert Paschke nach
Wintersportler*innen im Porträt
Spätstarter Felix Hoffmann eifert Paschke nach
Neues Video
ZDF
Wintersportler*innen im Porträt
Spätstarter Felix Hoffmann eifert Paschke nach
- 02.01.2026
Felix Hoffmann ist ein Spätstarter unter den Skispringern. Wie im letzten Jahr bei Pius Paschke ruhen die DSV-Hoffnungen diesmal auf dem 28-Jährigen.
Wintersportler*innen im Porträt
Spätstarter Felix Hoffmann eifert Paschke nach
- Neues Video
- Sport
- Portrait
- hintergründig
- 02.01.2026
- ZDF
Felix Hoffmann ist ein Spätstarter unter den Skispringern. Wie im letzten Jahr bei Pius Paschke ruhen die DSV-Hoffnungen diesmal auf dem 28-Jährigen.