Spätstarter Felix Hoffmann eifert Paschke nach



  • 02.01.2026

Felix Hoffmann ist ein Spätstarter unter den Skispringern. Wie im letzten Jahr bei Pius Paschke ruhen die DSV-Hoffnungen diesmal auf dem 28-Jährigen.

