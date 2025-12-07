Felix Loch - mit dem Rodel-Gen geboren

Neues Video
Die Liebe zum Rodeln hat Felix Loch vom Vater geerbt und gibt sie an seine Söhne weiter. Der Rodel-Altmeister will es in der Olympia-Saison der Konkurrenz noch mal zeigen.
Die Liebe zum Rodeln hat Felix Loch vom Vater geerbt und gibt sie an seine Söhne weiter. Der Rodel-Altmeister will es in der Olympia-Saison der Konkurrenz noch mal zeigen.