Felix Loch - mit dem Rodel-Gen geboren

Felix Loch - mit dem Rodel-Gen geboren
Felix Loch - mit dem Rodel-Gen geboren
  • 07.12.2025

Die Liebe zum Rodeln hat Felix Loch vom Vater geerbt und gibt sie an seine Söhne weiter. Der Rodel-Altmeister will es in der Olympia-Saison der Konkurrenz noch mal zeigen.

Felix Loch - mit dem Rodel-Gen geboren

Die Liebe zum Rodeln hat Felix Loch vom Vater geerbt und gibt sie an seine Söhne weiter. Der Rodel-Altmeister will es in der Olympia-Saison der Konkurrenz noch mal zeigen.

