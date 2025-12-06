Rodelbahn in Innsbruck-Igls.
Sicherheitsprobleme im Innsbruck-Eiskanal

Sicherheitsprobleme im Innsbruck-Eiskanal
Sicherheitsprobleme im Innsbruck-Eiskanal
  06.12.2025

In dem umgebautenen Eiskanal in Innsbruck-Igls können aus Sicherheitsgründen keine Rodelrennen stattfinden. Die Schuldfrage wird intensiv diskutiert.

Sicherheitsprobleme im Innsbruck-Eiskanal

