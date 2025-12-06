Neues Video
Wintersportler*innen im Porträt - Sicherheitsprobleme im Innsbruck-Eiskanal
Sicherheitsprobleme im Innsbruck-Eiskanal
Sicherheitsprobleme im Innsbruck-Eiskanal
In dem umgebautenen Eiskanal in Innsbruck-Igls können aus Sicherheitsgründen keine Rodelrennen stattfinden. Die Schuldfrage wird intensiv diskutiert.
Sicherheitsprobleme im Innsbruck-Eiskanal
In dem umgebautenen Eiskanal in Innsbruck-Igls können aus Sicherheitsgründen keine Rodelrennen stattfinden. Die Schuldfrage wird intensiv diskutiert.