Jessica Degenhardt/Cheyenne (Deutschland) fährt durch den Kanal.
Wintersportler*innen im Porträt
Neues Video
ZDF

Wintersportler*innen im Porträt - Doppelsitzer in Winterberg erfolgreich

Wintersportler*innen im Porträt
Doppelsitzer in Winterberg erfolgreich
Abspielen
Neues Video
ZDF
Wintersportler*innen im Porträt
Doppelsitzer in Winterberg erfolgreich
  • 06.12.2025

Beim Heim-Weltcup in Winterberg feiern die deutschen Rodel-Doppelsitzer Erfolge, allen voran das Duo Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal. Zusammenfassung: Daniel Pinschower.

Abspielen
Wintersportler*innen im Porträt
Doppelsitzer in Winterberg erfolgreich

Beim Heim-Weltcup in Winterberg feiern die deutschen Rodel-Doppelsitzer Erfolge, allen voran das Duo Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal. Zusammenfassung: Daniel Pinschower.

Abspielen