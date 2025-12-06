Neues Video
Wintersportler*innen im Porträt - Doppelsitzer in Winterberg erfolgreich
Doppelsitzer in Winterberg erfolgreich
- 06.12.2025
Beim Heim-Weltcup in Winterberg feiern die deutschen Rodel-Doppelsitzer Erfolge, allen voran das Duo Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal. Zusammenfassung: Daniel Pinschower.
