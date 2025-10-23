Let's date - Single Storys: Angst vor Gefühlen?

Sieben Singles, sieben Datingversuche: Ob bei einem romantischen Einzeldate oder einer kreativen Veranstaltung begleitet die Doku Singles, wenn aus ersten Begegnungen echte Gefühle werden.

Kopfüber ins Datingleben

Gefühle zu zeigen bedeutet, sich verletzlich machen. Das mussten auch Sophie, Lucas und Niklas (alle 25) erfahren. Alle drei haben auf ihre Weise Zurückweisungen in der Liebe erlebt. Und trotzdem stürzen sie sich kopfüber ins Datingleben.

Sophie auf der Suche

Der angehenden Bodybuilderin Sophie hilft Sport, über eine schwere Trennung hinwegzukommen. Mit neuem Selbstvertrauen sucht sie jetzt nach einem Mann, dem sie ihr Herz öffnen kann.

Lucas sucht mehr als Sex

Lucas kommt aus der Brandenburger Provinz und hatte bisher noch nie eine echte Beziehung. Jetzt sucht er in der queeren Datingszene Berlins nach mehr als nur schnellem Sex.

Metal, Tattoos - und die Liebe

Und Tattoo-Fan Niklas versucht, auf einem männerlastigen Metal-Festival endlich eine Frau zu finden, die zu seinen Ecken und Kanten passt.