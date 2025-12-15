Die Buchungsplattform Airbnb wirbt mit „authentischem Reisen“. Doch wie verdient das Unternehmen eigentlich sein Geld? Wer gewinnt und wer verliert, wenn Wohnraum zur Ferienunterkunft wird?

Airbnb ist einst mit der Idee gestartet, Reisende und private Gastgeber:innen zu verbinden. Heute verdienen auf der Plattform auch viele Vermietungsprofis ihr Geld – mit schicken Ferienwohnungen, die extra nur für Gäste hergerichtet werden.

In dieser Folge von „DEALS“, einer Doku-Reihe von ZDF WISO, findet Reporterin Karen Grass heraus, wie das Geschäftsmodell des US-Unternehmens Airbnb funktioniert.

Aus „Airbed and Breakfast“ wird Airbnb

Gegründet wurde „Airbed and Breakfast“ als Plattform, auf der Privatpersonen ihre Räume mit Frühstück an Reisende vermieten konnten. Bis heute ist Airbnb für diese Idee bekannt. Doch wer sich auf der Plattform umschaut, findet längst nicht mehr nur gemütliche Zimmer in Privatwohnungen.

Airbnb erzielt Milliarden-Umsätze

WISO-Reporterin Karen spricht mit Hosts und Kritikern der Plattform, um herauszufinden, wie die Milliarden-Umsätze zusammenkommen, die Airbnb in den letzten Jahren verzeichnen konnte. Wer verdient am Geschäft des Unternehmens mit? Welchen Einfluss kann das Geschäftsmodell auf den lokalen Wohnungsmarkt haben, wenn Vermieter:innen nicht mehr an Einheimische, sondern an Urlauber:innen vermieten?