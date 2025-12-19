Grundbesitz, Immobilien, Wertpapiere – die Kirchen sind reich. Zusammen soll ihr Vermögen mehrere hundert Milliarden Euro groß sein. Wozu brauchen sie dann noch 12,6 Milliarden Kirchensteuer?

Wofür wird die Kirchensteuer verwendet?

Millionen Menschen zahlen Kirchensteuer, ohne genau zu wissen, wofür die evangelische und die katholische Kirche das Geld tatsächlich nutzen. In dieser Folge von „DEALS“, einer Doku-Reihe von ZDF WISO, folgt Reporterin Kaja Adchayan der Spur der Kirchensteuer.

Wie viel bekommen Caritas und Diakonie?

Sie spricht mit einem Vorstand der Diakonie, um herauszufinden, wie viel Kirchensteuer in die Einrichtungen des evangelischen Wohlfahrtsverbands fließt. Und von einem Experten für Kirchenfinanzen möchte sie wissen: Wie viel Vermögen besitzen die beiden großen Kirchen in Deutschland tatsächlich? Schließlich konfrontiert sie die Evangelische Kirche in Deutschland und die Deutsche Bischofskonferenz: Brauchen die Kirchen bei dem bereits vorhandenen Vermögen überhaupt die Kirchensteuer?