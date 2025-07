Die Deals mit unseren Krankenkassenbeiträgen

Fachärzt*innen, Krankenhäuser, Pharmaindustrie – Wer bekommt mehr von den gestiegenen Beiträgen unserer Krankenversicherung – und warum? Und wie profitieren die gesetzlichen Krankenkassen selbst von den höheren Beiträgen?

In dieser Folge von „DEALS“, einer Doku-Reihe von ZDF WISO, findet Reporterin Karen Grass heraus, warum wir immer mehr für unsere Krankenversicherung zahlen. Bei einem Facharzt erfährt sie, wie die Beiträge von privaten Krankenversicherungen und gesetzlichen Kassen mit dem Mangel an Terminen zusammenhängen. Sie trifft sich mit der Chefin eines Klinikverbundes und findet heraus, mit welchem Kostenproblemen Krankenhäuser zu kämpfen haben. Vom Chef der Techniker Krankenkasse (TK) Jens Baas will Karen Grass wissen, welche Reformen helfen könnten, um unser Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Und: Inwiefern lohnt sich ein Vergleich der Krankenkassen für jeden einzelnen?