Aggressiv oder ängstlich – wie viel unserer Persönlichkeit steckt in unseren Genen und was können wir verändern?

Jasmina Neudecker trifft Chris, dessen Vater seine Mutter erschlagen hat. In seiner Jugend fällt auch Chris durch gewalttätiges Verhalten auf. Er fragt sich: Hat er die aggressive Ader seines Vaters geerbt? Steckt auch in ihm ein Mörder?

Die Gewalt und Aggression des Vaters gegen die Mutter muss Chris von Kindheit an miterleben – am Ende steht der Mord. Chris stürzt in eine Krise: Er beschließt, sein Leben zu verändern und seine früheren Charaktereigenschaften hinter sich zu lassen. Im Gespräch mit Jasmina erzählt Chris, wie er mit dem Schicksalsschlag umgegangen ist und wie er es geschafft hat, alte Muster zu durchbrechen und die "Last" seiner Gene abzulegen. Heute führt Chris eine glückliche Beziehung und ist selbst Vater.

Persönlichkeitsentwicklung: Wie kann ich mich ändern?

Unsere Persönlichkeit beeinflusst unser ganzes Leben. Was macht sie aus? Das diskutiert Jasmina mit Prof. Christian Kandler. Um Persönlichkeit zu beschreiben, greift der Psychologe auf die "Big Five" zurück - fünf Persönlichkeitsmerkmale wie Gewissenhaftigkeit oder Neurotizismus, die unseren Charakter möglichst beschreiben sollen.

Gemeinsam mit Prof. Kandler macht Jasmina ein Sozialexperiment, bei dem sie Geschwister- und Freundespaare befragt. Sie sollen ihre eigene Persönlichkeit und die der Partner einschätzen. Stimmen Selbst- und Fremdwahrnehmung überein? Haben die Teilnehmenden schon mal versucht, ihre Persönlichkeit zu ändern? Welche Erfahrungen haben sie dabei gemacht?

Charakter kann vererbt werden - teilweise

Welche Rolle die Gene für unsere Persönlichkeit spielen, will Jasmina zusammen mit Prof. Martin Reuter herausfinden. Dafür machen sie verschiedene Persönlichkeitstests: In einem VR-Experiment untersucht Reuter, wie ängstlich sich Jasmina verhält. Und dank einer Speichelprobe können die beiden im Labor Jasminas DNA analysieren und Gene identifizieren, die mit Ängstlichkeit in Verbindung stehen.

Jasmina nimmt aus den Gesprächen mit: Unsere Gene haben einen Einfluss auf unseren Charakter, doch wir sind ihnen nicht ausgeliefert. Unsere Prägung spielt eine ebenso große Rolle dabei, wer wir sind und wie wir uns verhalten. Wir können unsere Persönlichkeit ein Leben lang verändern. Aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht - denn vielleicht sind wir genau so gut, wie wir sind.