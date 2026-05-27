Ermittler sprechen von "Violence as a service", einem Phänomen, das sich ausbreitet. Die Minderjährigen werden über TikTok oder Instagram angesprochen. Was mit 100 € für Kurier- oder Drogendienste beginnt, führt Jugendliche oft direkt in die organisierte Kriminalität.

"Willst du schnelles Geld verdienen?" Mit solchen Nachrichten fängt es meist an. Was wie ein harmloser Nebenjob erscheint, kann für Jugendliche den Einstieg in Drogenhandel, Betrugsdelikte oder schwere Gewaltkriminalität bedeuten. Ermittler beobachten seit einigen Jahren eine zunehmende Professionalisierung solcher Rekrutierungsstrukturen.



Die Kriminellen geben sich als Gleichaltrige oder Vertrauenspersonen aus und bauen Nähe auf. Gerade junge Menschen gelten als besonders anfällig für Manipulation und Gruppendruck. "Freundschaft, Geld, Sachgegenstände" seien häufig ausreichend, um Jugendliche anzuwerben, sagt Streetworker Kevin Petersen aus Husum, der solche Fälle kennt.

Einer dieser Kriminellen, die Minderjährige für Straftaten anheuern, erzählt verdeckt im Interview, dass das geringere Strafmaß entscheidend sei, weshalb sie Kinder und Jugendliche ansprechen: "Bei uns ist die Altersgrenze 16 Jahre. Es ist jetzt einer bei uns, der ist 12."



Die Recherche von "Die Spur" zeigt, wie arbeitsteilig und international solche Netzwerke agieren. Hinter anonymen Profilen und verschlüsselten Chats stehen häufig organisierte Strukturen. "Entscheidend ist, dass der Auftraggeber selbst gar nicht in Erscheinung tritt", sagt Jan Engels vom Bundeskriminalamt. Für die Ermittler stellt die digitale Rekrutierung Minderjähriger eine wachsende Herausforderung dar. Nach Angaben von Europol existieren europaweit Hunderte Netzwerke schwerer und organisierter Kriminalität. Sicherheitsbehörden beobachten dabei zunehmend die gezielte Einbindung Minderjähriger.



Mehr unter: https://diespur.zdf.de



Junge Menschen besonders anfällig für Manipulation und Druck

Kamera - Jonas Dress, Frank Gutsche, Rino Romanjuk

Geringeres Strafmaß für Jugendliche

Einer dieser Kriminellen, die Minderjährige für Straftaten anheuern, erzählt verdeckt im Interview, dass das geringere Strafmaß entscheidend sei, weshalb sie Kinder und Jugendliche ansprechen: "Bei uns ist die Altersgrenze 16 Jahre. Es ist jetzt einer bei uns, der ist 12.

Die Recherche von "Die Spur" zeigt, wie arbeitsteilig und international solche Netzwerke agieren. Hinter anonymen Profilen und verschlüsselten Chats stehen häufig organisierte Strukturen. "Entscheidend ist, dass der Auftraggeber selbst gar nicht in Erscheinung tritt", sagt Jan Engels vom Bundeskriminalamt. Für die Ermittler stellt die digitale Rekrutierung Minderjähriger eine wachsende Herausforderung dar. Nach Angaben von Europol existieren europaweit Hunderte Netzwerke schwerer und organisierter Kriminalität. Sicherheitsbehörden beobachten dabei zunehmend die gezielte Einbindung Minderjähriger.



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Stab