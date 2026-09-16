Die Spur - die Einzeldokus - Masern-Impfbetrug: Immun nur auf dem Papier
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- 16.09.2026
- ZDF
Falsche Impfpässe, zweifelhafte Atteste, Anleitungen aus dem Netz: Manche Eltern vermeiden so die Masernimpfung ihrer Kinder. Wie viele umgehen das Masernschutzgesetz auf diese Art?
Bei ihren weiteren Recherchen stoßen die Autorinnen auf eine Onlineseite: Gegen Bezahlung wird ein Dokumentenset verkauft, das Eltern helfen soll, ihr ungeimpftes Kind durch das Kontrollsystem von Ärzten, Schulen und Behörden zu bringen.
Die Autorinnen wollen wissen, ob das funktionieren kann. Sie überprüfen, wie weit sie mit den Nachweisen kämen und wann die Gesundheitsämter hellhörig werden.
Um die Masernerkrankung zu eliminieren, muss Deutschland eine Impfquote von 95 Prozent erreichen. Derzeit liegt die ausgewiesene Quote bei 92 Prozent. Das Ziel liegt in Reichweite. Doch wie hoch ist die Zahl derer, die nur auf dem Papier immun sind? Und wie valide ist die Masernimpfquote wirklich?
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Stab
- Kamera - Daniel Assmann, Axel Funck, Julian Adolph