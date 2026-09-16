Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Ärzte in Bayern über tausend Eltern geholfen haben sollen, ihre Kinder nicht gegen Masern impfen zu lassen. Leonie Sontheimer und Lilia Becker recherchieren, wie leicht sich falsche Impfnachweise oder Atteste beschaffen lassen.

Für "Die Spur" beginnen die Autorinnen ihre Recherche im Netz und stoßen schnell auf Onlinegruppen impfkritischer Eltern. Über solche Eltern-Chats kommen sie in Kontakt mit einem mutmaßlichen Impfpass-Dealer. Er bietet ihnen das gelbe Impfheft an, inklusive Stempel, Sticker und Eintrag über eine erfolgte Masernimpfung - gefälscht. Seine Kunden sind Eltern, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen möchten, sie aber in eine Gemeinschaftseinrichtung schicken wollen. Denn: Der Nachweis über den Masernschutz ist Pflicht.



Bei ihren weiteren Recherchen stoßen die Autorinnen auf eine Onlineseite: Gegen Bezahlung wird ein Dokumentenset verkauft, das Eltern helfen soll, ihr ungeimpftes Kind durch das Kontrollsystem von Ärzten, Schulen und Behörden zu bringen.



Die Autorinnen wollen wissen, ob das funktionieren kann. Sie überprüfen, wie weit sie mit den Nachweisen kämen und wann die Gesundheitsämter hellhörig werden.



Um die Masernerkrankung zu eliminieren, muss Deutschland eine Impfquote von 95 Prozent erreichen. Derzeit liegt die ausgewiesene Quote bei 92 Prozent. Das Ziel liegt in Reichweite. Doch wie hoch ist die Zahl derer, die nur auf dem Papier immun sind? Und wie valide ist die Masernimpfquote wirklich?



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Stab