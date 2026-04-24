Neue Folge
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White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 - White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 – Die Jagd
White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764
White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 – Die Jagd
White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 – Die Jagd
- Neue Folge
- True Crime
- Reportage
- hintergründig
- 2026
- ZDF
In Hamburg entdecken FBI-Ermittler einen Jugendlichen der gezielt andere Jugendliche manipuliert. Sie informieren deutsche Behörden und stoßen auf ein Sadistennetzwerk.
Stab
- Kamera - André Krueger, Jonny Müller-Goldenstedt
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