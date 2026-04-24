White Tiger: Die Jagd
White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764
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White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 – Die Jagd
  • UT
  • 2026

In Hamburg entdecken FBI-Ermittler einen Jugendlichen der gezielt andere Jugendliche manipuliert. Sie informieren deutsche Behörden und stoßen auf ein Sadistennetzwerk.

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Die Spur
White Tiger
White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 – Die Jagd

In Hamburg entdecken FBI-Ermittler einen Jugendlichen der gezielt andere Jugendliche manipuliert. Sie informieren deutsche Behörden und stoßen auf ein Sadistennetzwerk.

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Stab

  • Kamera - André Krueger, Jonny Müller-Goldenstedt

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True CrimeReportagehintergründigUntertitelWhite Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764Die Spur