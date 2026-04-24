White Tiger: Kinder des Chaos
White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764
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White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 – Kinder des Chaos
  • UT
  • 2026

Im Online-Netzwerk 764 setzen die Täter ihre Opfer sadistischen Quälereien aus. Sie drängen sie dazu, weitere Opfer zu rekrutieren, sich selbst und andere und andere zu schädigen.

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Die Spur
White Tiger
White Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764 – Kinder des Chaos

Im Online-Netzwerk 764 setzen die Täter ihre Opfer sadistischen Quälereien aus. Sie drängen sie dazu, weitere Opfer zu rekrutieren, sich selbst und andere und andere zu schädigen.

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Stab

  • Kamera - André Krueger, Jonny Müller-Goldenstedt

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True CrimeReportagehintergründigUntertitelWhite Tiger und das Sadisten-Netzwerk 764Die Spur