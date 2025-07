Nachhaltig aufs Festival

Zwei Festivalgruppen wollen es diesmal besser machen. Alle kennen die Verschwendung von Ressourcen und die zurückgelassenen Berge von Plastikpavillons, kaputten Zelten und Einweggeschirr am Ende des Wochenendes. Geht das nicht auch nachhaltiger?

Rock recycled - aus alt mach neu

Steffi und ihre Freunde aus Monheim am Rhein fahren schon seit mehreren Jahren zu "Rock am Ring", ebenso wie Ramin mit seiner Gruppe aus Bochum. "Es wäre doch viel cooler, wenn jeder von uns das Equipment übers Jahr verteilt mehrmals nutzen könnte", findet Ramin.



Beide Gruppen stellen sich der Upcycling-Challenge: "So nachhaltig wie möglich aufs Festival". Das bedeutet konkret: Upcycling von drei Equipment-Teilen beziehungsweise selbst bauen statt kaufen, Müllvermeidung durch Mehrweg und Mülltrennung vor Ort. Auch die An- und Abreise sollte möglichst umweltschonend vonstatten gehen. Die Motivation ist groß - aber werden die Teams bis zum Festivalende durchhalten?

Wer feiert nachhaltiger und gewinnt die Challenge?

Begleitet werden die Musikfans von Moderatorin Eva Mühlenbäumer und Nachhaltigkeitsexperte Stefan Lohmann. Eva begleitet die Teams bei der Vorbereitung und während des Events. Am Ende checkt der Experte die Umsetzung im Verlauf der vier Tage und ermittelt anhand einer Checkliste die Gewinnergruppe.

