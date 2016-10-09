Kliemobil mit Beiwagen - Wir geben Vollgas - Kliemannsland

Kliemannsland

In den unendlichen Weiten des Kliemannslandes ist es essentiell, dass wichtige Leute wie der König ihre kostbare Kraft nicht mit zu langen Fußmärschen vergeuden. Aus diesem Grund hat sich Fynn einen fahrbaren Untersatz organisiert, der natürlich sofort für Neid unter den niedriger gestellten Bewohnern sorgt. Aber Fynn ist eben doch ein Netter, schmeißt sein Schweißgerät an und bastelt kurzerhand eine alte Schubkarre an sein Gefährt, damit auch Hauke dabei sein kann.Wenn ihr auch Bock habt, mit ungewöhnlichen Gefährten durch das Kliemannsland zu cruisen, dann schaut doch mal auf www.kliemannsland.de vorbei! Würden uns echt freuen!