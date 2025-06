Für Svenja Beck endet ihre Beziehung mit einem Narzissten fast mit dem Tod. Sie erlebt extreme körperliche und psychische Gewalt. Sie zweifelt an sich, verliert das Selbstbewusstsein und ihre Kraft. Erst nach fünf Jahren gelingt ihr die Trennung. Die Aufarbeitung dauert bis heute.

Eric Mayer trifft Svenja. Sie sagt: "Sie war süchtig nach ihrem Mann". Trotz massiver häuslicher Gewalt hat sie große Verlustangst. Heute findet sie auch Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe, die sie selbst gegründet hat.

Was ist Narzissmus?

Was in den Köpfen solcher Täter vorgeht, will Eric von Kriminalpsychologin Lydia Benecke wissen. Was treibt stark narzisstische Persönlichkeiten an? Welche Strategien benutzen sie? Auf welche Art überschreiten sie die Grenzen der anderen? Und was passiert in Beziehungen, in denen ein Partner eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat?

Wie toxische Kommunikation wirkt

Um herauszufinden, wie anfällig wir alle für Manipulation von außen sind, wird Eric Mayer unterstützt von Christopher Lesko, Trainer für Gruppendynamik. Gemeinsam organisieren sie einen Workshop, der an Grenzen geht. In der Übungssituation schafft Lesko eine Atmosphäre der Herabsetzung. Er will wissen, ob es Menschen gibt, die sich dagegen zur Wehr setzen und ihm die Stirn bieten? Und er zeigt den Teilnehmenden, wie wir Strategien entwickeln können, um uns vor Manipulation im Alltag zu schützen.