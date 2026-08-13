Mit der ganzen Familie an tropische Strände, eine kostenlose Villa als Unterkunft oder Safari-Feeling in der afrikanischen Savanne: Wer es klug anstellt, schafft es auch mit kleinem Budget hinaus in die weite Welt. Spartipps für Urlaubende mit Fernweh.

Eine Familie aus Bayern stellt sich der Herausforderung für "plan b": fünf Tage im Ferienparadies Thailand mit drei Kids – und einem Limit von 900 Euro. Wolfgang Geßl, Chantal Scharf und ihre drei Jungs wollen mehr als Badespaß am Palmenstrand. Auf ihrer Wunschliste stehen auch: bei einem Sternekoch essen und ein Ausflug auf die berühmte Insel Koh Phi Phi. Die Eltern setzen auf Travel Hacks in Reiseblogs - mit vielen Tipps von erfahrenen Reisenden. "Das ist für mich die beste Empfehlung, die man haben kann", sagt Chantal Scharf. "Dass jemand vor Ort schon dort war und gesagt hat: Ich habe das ausprobiert, das ist günstig, das sieht toll aus." Schafft die fünfköpfige Familie es wirklich, ihr Budget einzuhalten?



Eine schicke Villa mit Pool für null Euro!? Christopher Keidel und Theresa Auth haben den Trick raus. Sie gehören zu den Reisebloggern, die ihre Erfahrungen und Entdeckungen auf ihrer Website teilen – und damit sogar ihren Lebensunterhalt verdienen. Seit drei Jahren sind sie auf der ganzen Welt unterwegs. Ihr Schlüssel zu kostenlosen Luxus-Unterkünften heißt Housesitting: Sie hüten die Häuser von Einheimischen, während diese verreist sind. Die beiden Rechtspfleger aus Hessen kümmern sich um Haustiere und pflegen Garten und Pool. "Es ist jedes Mal ein Überraschungspaket und genau das macht für uns auch den Reiz aus", sagt Theresa Auth. Sie bleiben Wochen, manchmal Monate, lernen Nachbarn kennen und erleben den Alltag der Menschen vor Ort.



Eine Safari in Afrika kostet oft Tausende Euro. Doch im 'Free to be Wild Sanctuary' in Simbabwe erleben Reisende wilde Tiere hautnah, und das für einen Bruchteil der üblichen Kosten. Wer sich dort als Volunteer engagiert, pflegt verletzte Bushbabys, geht mit verwaisten Pavianen spazieren oder füttert blinde Giraffen. Es sind auch mal Gehege zu schrubben, das gehört dazu. Aber dafür geht es dann eben auch auf Ausflüge in die Wildnis. "Wir haben jeden Tag neue, spannende Projekte und wir sehen die Tiere aus nächster Nähe. Es sind Ferien, die man sich sonst nur erträumen kann", sagt die kanadische Studentin Elisabeth Nowell. Ein großes Abenteuer für kleines Geld.