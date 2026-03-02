Für Malte Zierden, Tierschützer und Content Creator, ist ADHS ein ständiger Begleiter, der sein Leben manchmal komplett auf den Kopf stellt. Als Host dieser Folge der ZDF-Reihe "RE:TURN" erzählt er Geschichten von Menschen, die aus dem Chaos ihre Stärke ziehen.

Eine davon ist Catia Gubelmann aus Zürich. Ihre Diagnose erhielt sie erst spät. Heute ist sie 400-Meter-Leistungssportlerin und erfolgreich auf internationalen Wettkampfbühnen. Doch bis dahin war es ein langer Weg: In der Schule versteckte sie ihre Konzentrationsprobleme, erst nach einem schweren emotionalen Zusammenbruch wird die Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung erkannt. Danach lernt sie in einer Therapie, mit ADHS umzugehen – und sie sogar für sich zu nutzen: "Diese Impulsivität und der Wille, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, sind gerade bei 400 Metern, ein Vorteil. Man muss über Grenzen gehen können – und ADHS hilft mir dabei", sagt sie.



Hilfestellung für Betroffene bietet auch Alex Partridge mit seinem Podcast, in dem der Engländer über sein Leben mit ADHS spricht: "Die Hörer finden den Podcast wertvoll, weil sie merken, dass nichts an Ihnen falsch ist. Sie sind einfach nur anders und nicht allein damit." Wöchentlich kommt er mit Ärztinnen, Psychologen und Therapeuten ins Gespräch. Dabei geben sie seiner wachsenden Community Tipps, wissenschaftliche Erklärungen und ehrliche Einblicke, damit Betroffene ihr Leben besser strukturieren können.



Immer mehr Unternehmen erkennen die Chancen von Vielfalt und bieten passende Arbeitsumgebungen für Menschen mit ADHS an. Die Telekom geht mit gutem Beispiel voran und schafft mit einer firmeninternen Community Raum für Aufklärung und gegenseitige Unterstützung. Mitarbeiterin Sarah Lauer sagt stolz: "Wir haben mittlerweile über 750 Mitglieder weltweit. Kolleginnen sagen mir oft: Endlich versteht mich mal jemand." Es ist ein Modell für moderne Arbeitswelten, in denen individuelle Stärken in den Mittelpunkt rücken.



"RE:TURN" ist eine ZDF-Reihe, die inspirierende Geschichten junger Menschen erzählt, die in Krisen neue Wege einschlagen. Eine prominente Person, die selbst ähnliche Erfahrungen gemacht hat, führt als Erzähler durch den Film. Beeindruckende Virtual-Reality-Animationen machen die Wendepunkte im Leben der Protagonisten visuell greifbar.