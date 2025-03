Blöde Sprüche übers Aussehen - Wie geht ihr damit um?

Wie ist das bei euch, wenn sich jemand über euer Äußeres lustig macht oder etwas an euch blöd kommentiert? Wie fühlt sich das für euch an? Nervt es nur, oder verletzt es euch? Oder lässt euch sowas kalt? Schreibt uns in die Kommentare!