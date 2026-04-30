PUR+ checkt mit einer 5. Klasse, wie KI beim selbständigen Lernen im Unterricht hilft. Wie schlau ist das Werkzeug wirklich und kann Künstliche Intelligenz Lehrkräfte ersetzen?
So kommt dein Körper (nicht) damit klar.
Stress: So macht er dich (nicht) krank
So entstehen Schweiß- und Mundgeruch (nicht)
Darum macht es sie (und Eric) glücklich.
Darum lohnt es sich, einzugreifen!
Warum es sich (leider) lohnt, darauf zu verzichten.
So kannst du sie trainieren!
So blockiert die Wut nicht deinen Verstand.
Darum sollten wir alle mehr darüber reden
Darum ist sie anstrengend - aber superwichtig
Das passiert, wenn du es NICHT tust!
Darum haben sie so viel Macht über uns.
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So macht sie vielen das Lesen und Schreiben schwer (auch Schlauen)
Das passiert (nicht), wenn sie dir im Meer begegnen.
So geht es trotzdem weiter.
So viel verrät sie über dich.
So wirkt er – Eric probiert´s aus!
So viel Einfluss hat sie auf dein Leben
Warum alle Süßes mögen, aber Brokkoli nur manche.
Das haben wir heute noch von ihnen
Darum fühlt es sich schön und schrecklich zugleich an.
Finde raus, ob es Eric drauf hat!
Darum hat es mit uns allen zu tun!
So krass beeinflussen Schönheitsideale wie du dich findest!
Deswegen wird die Feuerwehr immer wichtiger für uns
So schlimm ist es wirklich - lass es nicht zu!
Darum solltest du es dir wirklich gut überlegen
So machst du Schluss mit falscher Scham
Hier siehst du die Erderwärmung schon jetzt
So krass zeigt er sich im Alltag
So bekommst du sie in den Griff
Das passiert, wenn du es ignorierst!