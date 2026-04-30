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PUR+ checkt mit einer 5. Klasse, wie KI beim selbständigen Lernen im Unterricht hilft. Wie schlau ist das Werkzeug wirklich und kann Künstliche Intelligenz Lehrkräfte ersetzen?

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PUR+ checkt mit einer 5. Klasse, wie KI beim selbständigen Lernen im Unterricht hilft. Wie schlau ist das Werkzeug wirklich und kann Künstliche Intelligenz Lehrkräfte ersetzen?

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