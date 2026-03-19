Im Anschluss geht es an die Ostsee: Dort retten Forschende Seegraswiesen, die mehr CO2 speichern als tropische Regenwälder und damit entscheidend zum Klimaschutz beitragen. Die zweite Folge von "Kunz und die Welt" zeigt eindrucksvoll, wie engagierte Menschen die Natur schützen – und warum diese Projekte für die Zukunft überlebenswichtig sind. Selbst die grantige Welt wird zwischenzeitlich fast schon milde.

"Benehmt euch mal wie höfliche Gäste" – Interview mit der Welt

So einen berühmten Gast hatten wir noch nie bei einem "Terra-X"-Interview!

Gast? Gast??? Da regt mich ja die Frage schon auf. Wenn überhaupt hier jemand Gast ist, dann ja wohl ihr Menschen. Ich lasse euch auf mir wohnen, nett wie ich bin. Aber nur, wenn ihr euch endlich auch mal wie höfliche Gäste benehmt!



Entschuldigung, wir werden uns bemühen. Uli Kunz will dir ja auch zeigen, dass es viele Menschen gibt, die sich …

Immer dieser Kunz! Ja, er ist ganz nett, die Frisur ist passabel, und er kennt ein paar Fischnamen. Okay. Aber macht ihr nicht ein bisschen viel Tamtam um den?



Er ist Wissenschaftler, Biologe, Forschungstaucher, und hat für "Terra X" schon viele spektakuläre Projekte gemacht. Und will "jetzt mal kurz die Welt retten".

Echt jetzt? Wortwitze? Kunz schnarcht übrigens, wusstet ihr das bei "Terra X" eigentlich schon?



Nein. Aber danke für die Info!

Gern geschehen. Darf ich jetzt endlich weiter mit Venus chatten!?



Die Fragen stellte Katharina Kohl (Redaktion "Terra X").