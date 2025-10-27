„Der Mann will immer, der Mann kann immer“ – dieses Bild zieht sich durch Werbung, Pornos und Popkultur. Doch was passiert, wenn der Druck, immer performen zu müssen, Lust und Nähe verdrängt? Damit befasst sich Leon Windscheid in dieser Folge von "Terra Xplore“.

Leistungsdruck im Bett – Max’ ehrlicher Bericht

Max erzählt Leon, wie der Wunsch, „gut im Bett“ zu sein, ihn lähmte. Dating endete in Erektionsproblemen, Scham und Selbstzweifeln. Statt Genuss nur Versagensangst – bis ein offenes Gespräch mit seinem besten Freund alles verändert. Seine Geschichte zeigt, wie wichtig es ist, über Leistungsdruck und Sexualität zu sprechen.

Was Pornos und Rollenmuster mit Lust machen

Sexualpsychologe Dr. Christoph J. Ahlers erklärt, wie Rollenmuster, Leistungsdenken und Pornografie das männliche Selbstbild prägen. Oft wird Sex zum Wettbewerb – statt zu einem Moment von Vertrauen und Kommunikation. Leon Windscheid fragt: Wie gelingt Sex ohne Druck?

Vergiftet toxische Männlichkeit den Sex?

Ein Experiment mit jungen Männern zeigt, wie stark gesellschaftliche Vorstellungen von Männlichkeit und Sex das eigene Verhalten beeinflussen. Selbst wer das Ideal kritisch sieht, steht häufig unter seinem Druck. Hier wird sichtbar, wie tief toxische Männlichkeitsbilder in unserer Kultur verankert sind.

Mit aktuellen Einblicken aus der Sexualwissenschaft und überraschend persönlichen Momenten erkundet Leon Windscheid, warum Entspannung, Vertrauen und Offenheit die wahren Schlüssel zu männlicher Lust sind – nicht Kontrolle oder Perfektion.