Deutschland im Nationalsozialismus steht für den Tod von Millionen von Menschen, besonders Juden. Doch ist das längst Geschichte? Oder bleibt das Erinnern eine Verantwortung auch für heutige und kommende Generationen? Leon Windscheid trifft Bettina Göring. Ihr Großonkel Hermann Göring war mitverantwortlich für den Holocaust.

Schlussstrich unter die Vergangenheit?

Diesen Fragen geht Psychologe Leon Windscheid nach. In einer Straßenumfrage will er herauszufinden, wie Menschen heute das Gedächtnis an den Holocaust und seine Bedeutung für die Gegenwart verstehen.

Prof. Jonas Rees, Professor für Politische Psychologie an der Universität Bielefeld, betont, wie wichtig eine lebendige Erinnerungskultur ist. Damit kann man die Dynamik gesellschaftlicher Veränderungen besser verstehen - und auch, wie Menschen zu Tätern werden. Margot Friedländer fasst zusammen, welche Botschaft sie aus ihren Erfahrungen als Holocaust-Überlebende zieht.

Von Scham zum Engagement

Leon Windscheid trifft Bettina Göring. Ihr Großonkel Hermann Göring war einer der hochrangigsten Nazis der NS-Zeit, die rechte Hand Hitlers und mitverantwortlich für den Völkermord an Millionen Menschen. Seine Verbrechen und der Holocaust überhaupt wurden in ihrer Familie geleugnet. Für sie ist das Gedenken Teil einer Wiedergutmachung.

Auch die Filmemacherin und Videokünstlerin Lena Ditte Nissen arbeitet ihre Familiengeschichte auf, damit es nie wieder zu solchen Verbrechen kommt. Ihre Urgroßmutter Nanna Conti war die „Reichshebammenführerin“, ihr Großonkel der „Reichsgesundheitsführer“ Leonardo Conti. Beide waren tief in die Euthanasie des Nationalsozialismus verstrickt.

Ditte Nissen ist überzeugt: Nur wenn wir die Vergangenheit verstehen und uns persönlich mit den eigenen Vorfahren und ihren Taten auseinandersetzen, können wir uns für die Zukunft wappnen.

Unsere Quellen