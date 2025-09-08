Fatmas Lebensgeschichte als Einwandererkind ist geprägt von Leistungsdruck und dem Gefühl, sich ständig beweisen zu müssen. Doch schnell mündet dieser in Panikattacken. Sie wünscht sich sogar, von einem Bus überfahren zu werden, um nicht zur Arbeit zu müssen. Das sind bereits Symptome für ihren Burnout. Fatma erzählt Jasmina von der Diagnose, ihrer Angst vor Stigmatisierung und dem Weg, damit umzugehen.

Die vier Phasen des Burnouts

Die Zahl der Burnout-Fälle - auch als Erschöpfungsdepression bekannt - hat sich drastisch erhöht. Warum sind so viele Menschen erschöpft? Darüber spricht Jasmina mit Biopsychologin Veronika Engert, die erklärt, wie sich aus Ehrgeiz und Begeisterung für den Job in vier Phasen eine Abwärtsspirale aus Stress und Erschöpfung entwickeln kann. Die Kulturhistorikerin und Burn-out Coach Anna Schaffner beleuchtet die gesellschaftliche Dimension: Unsere Arbeit ist überbewertet, wir haben beinahe eine Heilserwartung an sie. Das macht uns anfällig, wenn wir im Job Stress empfinden.

So geht gute Work-Life-Balance

In Frankfurt am Main befragt Jasmina Passantinnen und Passanten nach ihrem Energielevel und stellt fest: Das Gefühl, ausgebrannt zu sein, ist weit verbreitet. Um der kollektiven Erschöpfung zu entkommen, braucht es sowohl individuelle Strategien, als auch einen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer besseren Work-Life-Balance und mehr Wertschätzung am Arbeitsplatz. Jeder Mensch darf seinen eigenen Weg finden, die Batterien wieder aufzuladen.