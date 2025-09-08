Alina Buschmann ist nach einem Unfall seh- und gehbehindert. Sie ist wütend über ihre Situation und das setzt ungeahnte Kräfte frei. Biologin Jasmina Neudecker spricht mit Alina und fragt sich: Wie kann man Wut konstruktiv nutzen?

Was steckt hinter deiner Wut?

Was macht uns wütend - und wie gehen wir richtig mit der Wut um? Um das herauszufinden, nimmt Jasmina an einem Wutseminar teil. Unter Anleitung der Wut-Therapeutin Donata Oerke lernt sie in praktischen Übungen, ihre Kraft zu spüren, Grenzen zu setzen und Aggression von Gewalt zu unterscheiden. Für Jasmina, die ihre Wut tendenziell unterdrückt, ist das eine Offenbarung. Sie spürt die Energie hinter ihrer Wut, die sie so noch nie wahrgenommen hat.

Wut und ihre Folgeerkankungen

Unterdrückte Wut kann zum Beispiel zu Magenbeschwerden oder Depressionen führen. Und unkontrollierte Wut ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Psychiater und Neurowissenschaftler René Hurlemann sieht einen gesunden Umgang mit der Wut darin, sie als Alarmsignal zu verstehen. Diese starke Emotion kann ein Kompass für unsere Bedürfnisse und ein Schutzschild sein.

Wut als Motor für gesellschaftliche Veränderung

Alinas Geschichte zeigt die destruktive und zugleich schöpferische Kraft der Wut. Nach ihrem Autounfall kämpft sie sich durch Schmerz, Bürokratie und existenzielle Sorgen. Der Zorn, der daraus entsteht, überwältigt sie. Doch anstatt daran zu zerbrechen, lernt Alina, ihren Ärger zu kanalisieren. Sie gründet die Internetplattform "Angry Cripples", um Menschen mit Behinderung eine Stimme zu geben. Ihre Wut wird zum Motor für Widerstand, Empowerment und gesellschaftlichen Wandel. Jasminas Spurensuche zeigt: Wut ist Lebensenergie. Wenn wir lernen, sie zu fühlen und souverän zu regulieren, können wir ihre gewaltige Schaffenskraft für uns nutzen. Ein Plädoyer für den Mut zur Wut.