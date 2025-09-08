Biologin Jasmina Neudecker trifft Pauline Schmugler, für die Sexualität eine besondere Rolle im Leben spielt. Sex ist heute ein zentraler Bestandteil ihres Lebens, doch das war nicht immer so. Erst viel Selbstreflexion und das Loslösen von gesellschaftlichen Normen und Schamgefühlen haben ihr geholfen zu erkennen, was sich für sie gut anfühlt. Paulines Reise inspiriert Jasmina dazu, sich selbst auf Spurensuche zu begeben. Sie will wissen, welche Art von Sexualität man wirklich für ein erfülltes Leben braucht.

Was ist guter Sex?

Sex ist biologisch betrachtet ein Überlebensmechanismus, sagt Sexualtherapeutin Heike Melzer, doch emotional ist er viel mehr: ein Ort der Begegnung, der Nähe und der Selbsterfahrung. Sexualität ist mehr als ein körperlicher Akt - sie ist Ausdruck von Identität, Intimität und Selbstbestimmung. Jasmina zeigt, wie unser Gehirn auf sexuelle Reize reagiert und welche Rolle Hormone wie Dopamin und Oxytocin dabei spielen.

Was macht die Liebe mit dem Sex?

Sex hat in den verschiedenen Generationen einen unterschiedlichen Stellenwert: So hat die "Gen-Z" laut einer Studie weniger partnerschaftlichen Sex als die Generationen vor ihr. Mit Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung "Apropos Sex" im Museum für Kommunikation Frankfurt spricht Jasmina offen über deren Erfahrungen, Wünsche und Vorstellungen rund um das Thema Sex. Besonders interessiert sie die Frage: Ist Sex mit Liebe erfüllender? Die Antworten sind vielfältig.

Sexualität und Libido in langen Beziehungen

Was macht also guten Sex aus? Während Jasmina mit Pauline an der Poledance-Stange trainiert, wird ihr klar: Sex ist kein bloßer Akt, sondern ein Raum, den wir öffnen - für Intimität, Kommunikation und Verbindung. Und: Gerade in langen Beziehungen braucht es eine bewusste Balance zwischen Vertrautheit und Abenteuer, zwischen Nähe und Distanz. Und vor allem: Ehrlichkeit und Authentizität.