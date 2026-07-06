Die Deutsche Bahn ist so unpünktlich wie nie: 2025 waren nur rund 60 Prozent der Züge im Fernverkehr pünktlich – ausgefallene Züge nicht mit eingerechnet. Und auch finanziell läuft es für die DB nicht rund, denn im gleichen Jahr verzeichnete sie einen neuen Rekordverlust.

Dabei zahlen Bahnkundinnen und Bahnkunden ja viel Geld für ihre Tickets, und Geld vom Staat gibt’s für die Bahn noch zusätzlich. Warum läuft es denn dann nicht? Und wer ist dafür verantwortlich?

Deutsche Bahn: staatlich oder privatisiert?

In dieser Folge von „DEALS“, einer Doku-Reihe von ZDF WISO, taucht Reporterin Karen Grass ins Geschäft, die Geschichte und die Struktur der Deutschen Bahn AG ein. Sie findet heraus, wie der Konzern und die Politik miteinander verflochten sind und welche Probleme sich daraus ergeben.

Am Berliner Hauptbahnhof trifft sie Anja Bröker, Konzernsprecherin der Bahn, von der sie wissen möchte, wie die Deutsche Bahn das marode Schienennetz wieder in den Griff kriegen will, und wie es überhaupt so weit kommen konnte.

Schlechtes Netz: Bahn und Politik im Fokus

Wer ist dafür verantwortlich, dass das Netz in einem so schlechten Zustand ist? Antworten darauf bekommt Karen auch vom Bahnexperten Prof. Christian Böttger. Er gibt ihr Einblicke ins Geschäft der Bahn, die sie nicht erwartet hätte, und widerspricht der Darstellung der Bahn. Gleichzeitig sagt er ganz klar: Auch die Politik hat versagt sich nicht genug um die Bahn gekümmert.

Mit diesem Vorwurf geht Karen Grass ins Verkehrsministerium und spricht mit dem parlamentarischen Staatssekretär Ulrich Lange. Wie reagiert er auf die Anschuldigungen? Und was plant das Ministerium, um die Deutsche Bahn endlich wieder zuverlässiger zu machen?